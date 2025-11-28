Poste Italiane pensioni in pagamento dal 1° dicembre a Roma e provincia

Roma, 28 novembre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 393 uffici postali di Roma e provincia le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da lunedì 1. Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 442 ATM Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

