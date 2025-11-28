Poste Italiane | in provincia di Frosinone da lunedì 1° dicembre saranno in pagamento le pensioni comprensive di tredicesima mensilità
Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da lunedì 1.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Poste Italiane. . Poste Italiane e il Black Friday: il Centro Distribuzione di Ponte, nel beneventano, pronto per le consegne del venerdì dello shopping. Anche in questo centro logistico, uno degli oltre 120 presenti nella regione Campania, il personale è impegn - facebook.com Vai su Facebook
A #Benevento per parlare degli sviluppi del progetto “Spazi per l’Italia”, la rete di coworking che conta oggi più di 90 aree digitalizzate per il lavoro, rivolta a privati, professionisti e imprese e realizzata nell’ambito del #ProgettoPolis di Poste Italiane. #TGPoste Vai su X
Poste Italiane sostiene a Frosinone la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare - Nella giornata di domani l’Azienda metterà a disposizione un mezzo per il trasporto dei prodotti alimentari raccolti ... Lo riporta msn.com
A Frosinone e provincia a lezione di previdenza con Poste Italiane - Quattro nuovi appuntamenti online di Educazione Finanziaria dedicati ai cittadini, in programma domani e giovedì 20 novembre, anche in modalità LIS ... tunews24.it scrive
Poste, gli uffici tornano all'orario pre estivo in tutta la provincia di Frosinone - in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni, tutti gli uffici postali di Frosinone e provincia saranno disponibili ... ilmessaggero.it scrive