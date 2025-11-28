Poste Italiane | in provincia di Frosinone da lunedì 1° dicembre saranno in pagamento le pensioni comprensive di tredicesima mensilità

Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da lunedì 1.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

