Poste Italiane a Reggio Calabria e provincia pensioni di dicembre e tredicesima in pagamento

28 nov 2025

Saranno in pagamento da lunedi 1 dicembre in tutti i 163 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, a darne notizia Poste Italiane.Inoltre, sempre a partire da lunedì le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

