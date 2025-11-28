Populismo e rappresentanza in tanti a Merate per l' incontro di Azione con il prof Martinelli
Un confronto ricco di stimoli e di domande quello organizzato da Azione Lecco a Merate sul tema del populismo e della crisi della rappresentanza. Il professor Claudio Martinelli dell'Università Bicocca di Milano, Leonardo Gambirasio e il giornalista Matteo Scerri hanno affrontato tematiche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
