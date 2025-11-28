Ponti porti e politiche per il Sud | se n' è discusso al MArRC in Connessioni Mediterranee

"Grazie ai promotori dell’iniziativa che hanno voluto spostare a Reggio Calabria, la discussione su grandi temi europei, che caratterizzeranno certamente l’agenda della Commissione e del Parlamento europeo, per quanto riguarda il prossimo bilancio relativo alla programmazione 2028-2034”. Sono le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

23/11/25. ROSOLINA: AL VIA I LAVORI PER I DUE PONTI DI VIA MOCENIGA. VIABILITÀ GARANTITA. Partono i lavori di sistemazione del Ponte San Domenico e del Ponte San Gaetano, fondamentali perché collegano Romea con Albarella,i porti pescherecc Vai su X

Ecco i risultati nel tempo della cultura dei "No frontiere", "ponti culturali", "Porti Aperti", "Acooglienza" ... Ma non citano mai la RECIPROCITA', il RISPETTO DELLE NOSTRE LEGGI E CULTURA, DEI CONTROLLI DEI FLUSSI MIGRATORI! Se non ci diamo u - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria al centro della politica italiana: due giorni di confronto su Ponte sullo Stretto, Porti e politiche per il Sud | PROGRAMMA - Il nuovo bilancio dell’Unione Europea, le politiche di coesione, il PNRR, le risorse destinate al Mezzogiorno ma anche ... Si legge su strettoweb.com

I porti del Sud in crescita: la crisi in Medio Oriente non frena il traffico merci - Più contenitori nei porti del Sud Italia, nonostante la crisi mediorientale, i rischi, le rotte più lunghe. Secondo ilmattino.it

La corsa dei porti del Sud - I due terzi del trasporto internazionale dell’Unione Europea delle merci in volumi viene fatta via mare, percentuale che sale per chi ha più manifatturiero, per chi ha più esportazioni, per chi ha più ... Scrive ilmattino.it