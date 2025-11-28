Ponte sullo Stretto per la corte dei Conti violate anche le norme sull' habitat
Negli argomenti dei giudici contabili ci sono anche la sostenibilità del piano tariffario e le modifiche alla gara originaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
