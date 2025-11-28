Ponte sullo Stretto | il Paese sospeso mentre crescono le trincee
La Corte dei Conti contesta due direttive UE sul Ponte dello Stretto. Salvini rassicura, Bobbio attacca duramente. Analisi dello scontro istituzionale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
La Corte dei Conti rende pubbliche le ragioni della bocciatura del Ponte sullo Stretto: violazione di due direttive Ue su ambiente e appalti, e assenza del parere sull tariffario. Governo e opposizioni a confronto
La Corte dei Conti ha pubblicato le motivazioni della bocciatura del Ponte sullo Stretto. E la verità è questa: il progetto non è stato semplicemente "bocciato". È stato demolito pezzo per pezzo perché il governo ha violato le regole. Regole italiane. Regole euro
Ponte sullo Stretto, Ciucci: “l’opera consente di superare il concetto di insularità della Sicilia” - Pietro Ciucci oggi è stato audito dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ... Secondo energiaoltre.it
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti: "Violate due direttive Ue". Il Governo: "Margini di chiarimento" - Depositate le motivazioni: visto negato per mancata conservazione degli habitat naturali e assenza del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
Ponte sullo Stretto, un "Continente sommerso" da 4,1 mld ridisegna il Sud - Per decenni si è immaginato il Ponte sullo Stretto come un gesto ingegneristico assoluto, un arco sospeso nel vuoto, un record di acciaio lungo 3.