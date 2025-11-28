Ponte sullo Stretto Federconsumatori | Opera inutile saremo al corteo
Sarà presente anche Federconsumatori al corteo di domani 29 novembre a Messina contro il ponte sullo Stretto. “Non possiamo ignorare le tante criticità ambientali, economiche e relative alla sicurezza statica e dinamica dell’opera”, fa sapere l’associazione con una nota. A destare perplessità, in particolare, sono “i conti economici più volte bocciati dalla Corte dei Conti”. Per Michele Carrus, presidente di Federconsumatori, “le risorse previste per questa infrastruttura potrebbero essere destinate a contrastare la povertà energetica e la povertà alimentare “. Gli fa eco il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, che a LaPresse spiega come l’opera sia “non solo sbagliata, ma anacronistica “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
