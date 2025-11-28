Polizia Locale della Valmarecchia | conclusa l’attività formativa di aggiornamento al Caps di Cesena
Nella giornata di ieri, al Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (Caps), si è conclusa l’attività formativa di aggiornamento riservata agli operatori della Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.“La convenzione - spiega una nota - sottoscritta durante l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
PUNTO INFORMATIVO POLIZIA LOCALE per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne Domani mattina durante il consueto mercato settimanale di Piazza Falcone, sarà presente un banchetto informativo della Polizia - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna, condannato all’ergastolo l’ex comandante della Polizia Locale che, l’anno scorso, uccise #SofiaStefani, una vigilessa di 33 anni con cui aveva una relazione. #Tg1 Sara Scheggia Vai su X
Polizia locale, a 82 comuni 1,5milioni per rinnovo parco auto - "Oggi si aggiunge un nuovo tassello nel processo di rilancio delle Polizie locali del Lazio con lo scorrimento della graduatoria del bando Polizia Locale 4. Scrive ansa.it