Polizia Locale della Valmarecchia | conclusa l’attività formativa di aggiornamento al Caps di Cesena

Cesenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, al Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena (Caps), si è conclusa l’attività formativa di aggiornamento riservata agli operatori della Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia.“La convenzione - spiega una nota - sottoscritta durante l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

