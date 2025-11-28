Polieco Group fa shopping in Olanda | acquisita la The Compound Company

Industrie Polieco Mpb spa, quartier generale a Cazzago San Martino e società leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio, annuncia di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione al 100% del capitale sociale di The Compound Company, società olandese. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it