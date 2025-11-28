Police TO BE Hyperverse | il profumo che oltrepassa i confini della realtà

Police lancia TO BE Hyperverse, due nuove fragranze che trasportano chi le indossa in una dimensione futuristica, dove materia ed emozione si fondono in un'esperienza multisensoriale. TO BE Hyperverse per Lui è un ambrato legnoso firmato da Mathieu Nardin che si apre con la freschezza degli oli essenziali di limone e clementina italiani, uniti al pepe rosa. Il cuore rivela accordi di caramello e geranio bourbon, mentre il fondo gioca sul contrasto tra patchouli terroso, ambra legnosa e vetiver affumicato. I flaconi reinterpretano il concept cosmico con texture uniche: cristalli bianchi per lei e polvere di roccia nera per lui,

