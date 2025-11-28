Policano e Marolda a Stile TV | Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre Sugli infortuni…

Policano a Stile TV: “Napoli e Inter superiori alle altre, ma la Roma può dar fastidio a tutte”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Policano, doppio ex di Napoli e Roma. Queste le sue parole: Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre. “Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre, anche se la Roma è prima in classifica e potrebbe essere la rompiscatole di turno. Sta assimilando in fretta la metodologia di allenamento di Gasperini e quindi è una squadra che sicuramente darà fastidio, ma viste le rose che compongono le squadre in testa, credo che Inter e Napoli siano le due che lotteranno fino alla fine. 🔗 Leggi su Parlami.eu

