Pnrr ok Ue alla revisione Meloni | Lavoro credibile Italia più forte in Europa
Rispettati tempi e previsioni, anche per la sesta revisione del Pnrr? con modifiche per circa 13,5 miliardi? è arrivato il via libera definitivo da parte dell?Unione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Via libera dell’UE alla revisione del PNRR: per l’agricoltura arrivano altri 2,3 miliardi di euro. All’inizio del mandato le risorse erano 3,6 miliardi. Oggi siamo a 8,9 miliardi. Una differenza che parla da sola: il Governo Meloni ha riportato il settore al centro delle s - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie, grazie al via libera del Consiglio dell’Ue alla revisione del #PNRR presentata dall’Italia #università Vai su X
Arriva l’ok dell’Ue alla revisione del Pnrr italiano. Meloni «attesa a breve l’ottava rata» - «La revisione mantiene invariata la dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, sottolineando l'impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli investimenti strategici» ... Si legge su msn.com
PNRR, ok definitivo dell’Ue alla revisione: in arrivo l’ottava rata da 12,8 miliardi - Entro fine anno la richiesta per la nona tranche, Revisione PNRR Italia ... Da energiaoltre.it