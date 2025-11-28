Platini e quella battuta dopo la visita alla Juventus | retroscena di Aldo Serena che scalda i tifosi bianconeri

Platini ha fatto questa battuta dopo la visita alla Juventus: retroscena di Aldo Serena che ha provato tanto nostalgia nei tifosi bianconeri. Un tuffo nella storia, un incontro tra leggende che ha mescolato sorrisi, nostalgia e momenti di profonda commozione. Ieri la Continassa ha aperto le porte a una squadra immortale: i campioni della Juventus del 1985, il gruppo che conquistò la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro l’Argentinos Juniors. A tenere banco, come sempre, è stato il leader indiscusso di quella formazione: Michel Platini. Michel sei contento di avere visto tutti i tuoi compagni? Si, soprattutto sono contento di averli riconosciuti, tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

