Più soldi agli staff di sindaci e presidenti di Regione | la nuova proposta della Lega

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più soldi agli staff di sindaci e presidenti di Regione. La Lega vuole meno paletti sugli stipendi dei consulenti alle dirette dipendenze dei vertici degli enti locali. Il partito di Matteo Salvini ha presentato un emendamento alla manovra 2026 che verrà discusso nelle prossime settimane in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

pi249 soldi agli staff"Più soldi agli staff di sindaci e presidenti di Regione": la nuova proposta della Lega - Il partito di Matteo Salvini ha presentato un emendamento sugli stipendi dei consulenti alle dipendenze dei vertici degli enti locali ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Soldi Agli Staff