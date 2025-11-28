Più colf badanti e babysitter straniere | ecco cosa cambia

Una famiglia che da mesi cerca una babysitter, una coppia di anziani che ha bisogno di un badante, un’azienda agricola a cui servono braccianti. Sono solo alcuni dei casi a cui prova a rispondere il nuovo Decreto Flussi 2026-2028, approvato in via definitiva dal Senato. Il provvedimento introduce un contingente extra-quota (10mila ingressi aggiuntivi) per colf, badanti e, novità assoluta, babysitter per bambini fino a sei anni. Il decreto rivede in profondità i tempi dei nulla osta, estende a un anno i permessi per le vittime di sfruttamento o violenza e concede fino a 12 mesi ai lavoratori formati all’estero per richiedere il visto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Più colf, badanti e babysitter straniere: ecco cosa cambia

