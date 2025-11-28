Piscina Vandelli | domani la riapertura dopo il cedimento dell’impianto di aerazione
La piscina Vandelli riaprirà ufficialmente al pubblico sabato 29 novembre, dopo il periodo di chiusura reso necessario per consentire le verifiche di sicurezza e il tempestivo intervento sull’impianto di trattamento aria. L'impianto sportivo era stato chiusa nella notte di martedì 25 novembre, in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grosso crollo all'interno di una Piscina nel comune di Bologna, fortunatamente in orario notturno, quando all'interno non c'era nessuno - facebook.com Vai su Facebook
L’assessora Roberta Li Calzi circa il distacco di un canale del condotto dell’aria alla piscina Vandelli - immagine: Facebook “L’episodio successo due notti fa alla piscina Vandelli di via dell’Arcoveggio, di cui il Comune è stato informato questa mattina, è certamente grave. Si legge su sassuolo2000.it
Piscina Arcoveggio a Bologna, crollano i tubi di riscaldamento dal soffitto: «Poteva essere una tragedia». Li Calzi: «Grave episodio» - A cedere alla piscina Vandelli una «grande conduttura del riscaldamento» attaccata sul soffitto. corrieredibologna.corriere.it scrive
Dramma sfiorato in piscina. Verifiche dopo il crollo: "Lavori da 600mila euro" - L’assessore: "Vogliamo affidare la progettazione dell’intervento entro il 2025". Scrive lanazione.it