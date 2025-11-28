Pisa-Inter tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Reduci da due sconfitte, i nerazzurri puntano al riscatto nella difficile trasferta in Toscana. Pisa-Inter si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Anconetani. PISA-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Otto punti nelle ultime sei gare per i toscani, che non perdono da inizio ottobre quando si arresero nettamente al Bologna. La squadra di Gilardino ha vinto soltanto con la Cremonese, ma almeno tre successi le sono sfuggite, contro Milan, Torino e Sassuolo, pareggiate per 2-2. I nerazzurri, dopo un filotto di 11 vittorie in 12 partite ufficiali, si sono ritrovati al centro di una mini crisi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
