Pisa-Inter tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Reduci da due sconfitte, i nerazzurri puntano al riscatto nella difficile trasferta in Toscana. Pisa-Inter si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Anconetani. PISA-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Otto punti nelle ultime sei gare per i toscani, che non perdono da inizio ottobre quando si arresero nettamente al Bologna. La squadra di Gilardino ha vinto soltanto con la Cremonese, ma almeno tre successi le sono sfuggite, contro Milan, Torino e Sassuolo, pareggiate per 2-2. I nerazzurri, dopo un filotto di 11 vittorie in 12 partite ufficiali, si sono ritrovati al centro di una mini crisi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

pisa inter tredicesima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Pisa-Inter, tredicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche questi approfondimenti

pisa inter tredicesima giornataPisa-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Riporta calciomagazine.net

pisa inter tredicesima giornataProbabili formazioni Pisa-Inter: Chivu riflette sui cambi - A destra si rinnova il ballottaggio tra Luis Henrique e Carlos Augusto, così come dietro dove Bisseck ... Segnala passioneinter.com

pisa inter tredicesima giornataPisa-Inter, Dazn, Sky o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Tredicesima giornata di campionato: Chivu deve riprendersi dopo due sconfitte dolorose, ma nessuno riesce a battere la squadra di Gilardino da sei ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Tredicesima Giornata