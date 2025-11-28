Pisa Inter si incontrano due estremi opposti della Serie A La squadra che crea maggiormante sfida quella che subisce di più

Inter News 24 Pisa Inter: domenica si sfideranno alla Cetilar Arena due estremi opposti del nostre campionato, per quanto riguarda le occasioni da gol. Inter e Pisa si preparano ad affrontarsi domenica pomeriggio alla Cetilar Arena Garibaldi, in un match che metterà di fronte due squadre con numeri opposti per quanto riguarda le conclusioni in porta. I nerazzurri, tra le squadre più prolifiche della Serie A, come riporta Opta, hanno tentato la via della rete ben 219 volte, facendo della finalizzazione uno dei loro punti di forza. In contrasto, il Pisa è la squadra che ha subito il maggior numero di conclusioni da parte degli avversari, con ben 196 tentativi a suo sfavore. 🔗 Leggi su Internews24.com

