Pisa Inter si incontrano due estremi opposti della Serie A La squadra che crea maggiormante sfida quella che subisce di più
Inter News 24 Pisa Inter: domenica si sfideranno alla Cetilar Arena due estremi opposti del nostre campionato, per quanto riguarda le occasioni da gol. Inter e Pisa si preparano ad affrontarsi domenica pomeriggio alla Cetilar Arena Garibaldi, in un match che metterà di fronte due squadre con numeri opposti per quanto riguarda le conclusioni in porta. I nerazzurri, tra le squadre più prolifiche della Serie A, come riporta Opta, hanno tentato la via della rete ben 219 volte, facendo della finalizzazione uno dei loro punti di forza. In contrasto, il Pisa è la squadra che ha subito il maggior numero di conclusioni da parte degli avversari, con ben 196 tentativi a suo sfavore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
? Verso Pisa-Inter; PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio per #Cuadrado: salta Pisa-Inter Vai su X
Pisa-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Inter con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 13° turno di campionato. calciomercato.com scrive
Pisa-Inter, ottime notizie per Chivu: l’allenatore ritrova un titolarissimo - Chivu recupera un big per il match contro i toscani e valuta il suo inserimento ... Scrive spaziointer.it
Inter, nel ’91 l’ultimo precedente in Serie A contro il Pisa: ecco come terminò la sfida - Le due formazioni tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale del massimo campionato italiano dopo più di 30 anni ... Si legge su msn.com