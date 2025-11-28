Pisa Inter pronti altri cambi per la sfida contro i toscani | quale sarà il probabile l’undici titolare nella testa di Chivu

Inter News 24 Pisa Inter, quali sono le idee del tecnico nerazzurro in vista della partita contro la squadra di Gilardino: le ultime sul match. Cristian Chivu è pronto a cambiare ancora formazione in vista della sfida di campionato contro il Pisa, dopo le due sconfitte consecutive subite contro il Milan in Serie A e l’Atletico Madrid in Champions League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rumeno ha in mente una nuova configurazione per cercare di tornare alla vittoria. Secondo il quotidiano, Sommer continuerà a difendere i pali. In difesa, il favorito per un posto al centro è Bisseck, con Akanji e Bastoni che completeranno la linea difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, pronti altri cambi per la sfida contro i toscani: quale sarà il probabile l’undici titolare nella testa di Chivu

Gazzetta – Inter, pronti altri cambi per Pisa: ecco l’undici titolare nella testa di Chivu - Prepara altri cambi Cristian Chivu per Pisa: ecco l'undici titolare nella testa dell'allenatore dell'Inter secondo La Gazzetta ... Si legge su msn.com

Pisa - Inter domenica 30 novembre 2025: probabili formazioni e dove vederla in diretta - Pisa–Inter del 30 novembre 2025 alle 14:00: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, analisi e pronostico del match dell’Arena Garibaldi. Segnala tag24.it

Inter pronta per Pisa: Mkhitaryan torna in gruppo, Dumfries verso il recupero - Buone notizie sul recupero di Mkhitaryan e Dumfries, mentre Zielinski e Bisseck sono pienamente disponibili. Lo riporta gonfialarete.com