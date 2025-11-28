Pisa Inter i meneghini devono fare attenzione | il dato che fa tremare Chivu

Inter News 24 In vista di Pisa Inter in programma domenica pomeriggio, c’è un dato che fa tremare mister Chivu e tutto l’ambiente nerazzurro. Il Pisa, guidato dal campione del mondo Alberto Gilardino, si appresta ad affrontare l’ Inter con l’obiettivo di muovere la classifica. I toscani occupano attualmente il 16° posto con 10 punti, ottenuti grazie a una vittoria e ben sette pareggi, con 10 gol fatti e 16 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato, il Pisa ha dimostrato solidità, conquistando 7 punti frutto di una vittoria (1-0 contro la Cremonese) e quattro pareggi. Particolarmente curiosa la serie di 2-2 contro Milan, Torino e Sassuolo, oltre allo 0-0 casalingo con la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

