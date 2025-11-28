Pippo Baudo | perché gli eredi non hanno ancora accettato il suo lascito?

Il testamento del conduttore televisivo è stato aperto 3 mesi fa: i beneficiari sono i figli Tiziana e Alessandro e la storica assistente Dina Minna . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pippo baudo perch233 erediPippo Baudo: perché gli eredi non hanno ancora accettato il suo lascito? - Nessuno degli eredi di Pippo Baudo, cioè i figli Tiziana e Alessandro e l'assistente Dina Minna, ha ancora accettato la sua eredità da 10 milioni. Secondo msn.com

pippo baudo perch233 erediGli eredi di Pippo Baudo sarebbero in disaccordo sull’eredità: da settembre il testamento è ancora aperto - Sul testamento di Pippo Baudo aleggia un mistero, dopo tre mesi è ancora aperto e si ipotizza che tra gli eredi siano emerse disaccordi circa l'eredità ... Lo riporta fanpage.it

pippo baudo perch233 erediEredità di Pippo Baudo, nessuno degli eredi l'ha ancora accettata - Che siano più o meno dei dieci milioni trapelati, nessuno dei beneficiari ha comunque ancora detto sì all'eredità di 'Super Pippo'. Si legge su ansa.it

