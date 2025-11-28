Pippo Baudo nessun sì all' eredità da 10 milioni? Il sospetto del notaio
"Il testamento di Baudo è semplicissimo": Renato Carraffa, il notaio che ha redatto e aperto il testamento di Pippo Baudo, lo storico conduttore televisivo scomparso lo scorso agosto, lo ha detto a La Repubblica parlando della mancata accettazione dell'eredità da parte dei legittimi eredi di Baudo. Il testamento è stato aperto in sede notarile lo scorso 9 settembre, ma da quel momento nessuno dei tre beneficiari, cioè i figli Tiziana e Alessandro Baudo e l'assistente Dina Minna, si è fatto avanti per accettare o rifiutare il lascito. "È possibile che gli eredi siano in una fase di trattativa per la suddivisione dei beni.
