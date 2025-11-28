Personaggi Tv. Da oltre 3 mesi, sul patrimonio del Re della TV italiana, Pippo Baudo, aleggia un vero e proprio giallo. Il 9 settembre il notaio Renato Carraffa ha aperto il testamento, ma da quel giorno i tre eredi – i figli Tiziana e Alessandro e la fedele segretaria Dina Minna – non hanno ancora apposto la firma definitiva per l’accettazione. Un ritardo insolito per una successione di tale portata, che non fa che alimentare ipotesi e speculazioni sui reali motivi di questo stallo. La prima e più clamorosa ipotesi riguardava l’ammontare complessivo dell’asse ereditario, giudicato da molti troppo basso rispetto all’immensa carriera di Baudo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pippo Baudo, è bufera sul testamento: cosa sta succedendo