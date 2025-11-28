Pio Esposito schiacciato tra Yamal e Estevao | che figura ci fa l’Italia?
Pio Esposito viene spesso elogiato alla pari con Lamine Yamal e Estevao Willian: un’esagerazione che non fa bene in primis al ragazzo. Uno dei match più attesi dell’ultimo turno di Champions League era senz’altro quello tra Chelsea e Barcellona. Martedì sera allo Stamford Bridge è andata in scena una partita senza storia: i Blues di Enzo Maresca hanno sconfitto i blaugrana di Hans Flick – rimasti in dieci alla fine del primo tempo a causa dell’espulsione di Araujo – con un rotondo 3-0. Tra gli uomini che hanno estasiato maggiormente il pubblico londinese c’è sicuramente il giovanissimo Estevao Willian, 18 anni, talento purissimo che l’allenatore italiano sta facendo crescere nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Ottimo riscontro di pubblico e tante persone che hanno partecipato all'incontro con gli artisti Davide Stasino ed Enzo Esposito Cumani - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito, una favola a Castellammare - Partendo dall’assist del napoletano Spinazzola fino al diagonale dello stabiese Pio Esposito, per un’Italia che continua a rincorrere il sogno del Mondiale americano. Come scrive ilmattino.it
Pio Esposito, l'Inter ha il bimbo dei due Mondiali - Pio Esposito ad appena vent’anni insegue già il suo secondo Mondiale nel calcio dei grandi. Scrive corrieredellosport.it
Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... Scrive gazzetta.it