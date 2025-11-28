Pio Esposito schiacciato tra Yamal e Estevao | che figura ci fa l’Italia?

Pio Esposito viene spesso elogiato alla pari con Lamine Yamal e Estevao Willian: un’esagerazione che non fa bene in primis al ragazzo. Uno dei match più attesi dell’ultimo turno di Champions League era senz’altro quello tra Chelsea e Barcellona. Martedì sera allo Stamford Bridge è andata in scena una partita senza storia: i Blues di Enzo Maresca hanno sconfitto i blaugrana di Hans Flick – rimasti in dieci alla fine del primo tempo a causa dell’espulsione di Araujo – con un rotondo 3-0. Tra gli uomini che hanno estasiato maggiormente il pubblico londinese c’è sicuramente il giovanissimo Estevao Willian, 18 anni, talento purissimo che l’allenatore italiano sta facendo crescere nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

