Pini di Galla Placidia nuovo presidio per salvaguardare gli alberi dall' abbattimento

Non si ferma la mobilitazione del gruppo di cittadini "Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna" e di Italia Nostra sezione di Ravenna per domandare massima chiarezza sui previsti abbattimenti dei pini che costituiscono il giardino attorno al Mausoleo di Galla Placidia e alla Basilica di San. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

