Piloni del Centro | il 30 novembre la presentazione ufficiale Ecco anche le modifiche alla viabilità
Una data attesa da anni, che segna un passaggio fondamentale nel percorso di riqualificazione del centro storico di Frosinone: domenica 30 novembre 2025, alle ore 11, saranno finalmente presentati al pubblico i nuovi Piloni del Centro, frutto di un importante intervento di restauro e messa in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
I Piloni del Centro Frosinone Alta Riccardo Mastrangeli Rossella Testa Città di Frosinone - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone Alta – Piloni, un sogno diventato realtà: fissato il taglio del nastro - Nei ristrutturati locali saranno ospitate attività commerciali, artigianali o di servizio: ... Si legge su tunews24.it
Nuovi Piloni, il 30 novembre l’inaugurazione - Iniziativa pubblica per presentare alla città il complesso dopo il lungo iter di ristrutturazione. ciociariaoggi.it scrive
La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 29 e domenica 30 novembre - Nel fine settimana torna il consueto appuntamento con l'iniziativa Ama con diversi centri attivi in tutta la Capitale. Da romatoday.it