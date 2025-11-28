Piloni del Centro | il 30 novembre la presentazione ufficiale Ecco anche le modifiche alla viabilità

Frosinonetoday.it | 28 nov 2025

Una data attesa da anni, che segna un passaggio fondamentale nel percorso di riqualificazione del centro storico di Frosinone: domenica 30 novembre 2025, alle ore 11, saranno finalmente presentati al pubblico i nuovi Piloni del Centro, frutto di un importante intervento di restauro e messa in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

