PierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor Giorgia | Siete contenti adesso?

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro tra Francesco Gabbani e Achille Lauro durante la semifinale di X Factor 2025: a farne le spese è PierC, che si scioglie in lacrime, mentre Giorgia rimprovera i due giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pierc piange dopo litigioPierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor, Giorgia: “Siete contenti adesso?” - Durante la semifinale andata in onda il 27 novembre, i due giudici si sono scontrati a margine dell’esibizione di PierC. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pierc Piange Dopo Litigio