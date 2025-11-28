PierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor Giorgia | Siete contenti adesso?
Scontro tra Francesco Gabbani e Achille Lauro durante la semifinale di X Factor 2025: a farne le spese è PierC, che si scioglie in lacrime, mentre Giorgia rimprovera i due giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La semifinale di X Factor 2025 regala emozioni, polemiche e grandi esibizioni: Achille Lauro fa piangere PierC, Francesco Gabbani finisce nel mirino, mentre Irama conquista il pubblico con il nuovo singolo. I quattro finalisti si preparano alla sfida di Napoli
E anche stasera si piange PierC | 'All I Ask' – Adele #XF2025
PierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor, Giorgia: "Siete contenti adesso?" - Durante la semifinale andata in onda il 27 novembre, i due giudici si sono scontrati a margine dell'esibizione di PierC.