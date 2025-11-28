Piccolo Teatro Stefano Sabelli sul palco con Figli di Abramo di Tindberg

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo Figli di Abramo, nell’adattamento italiano di Stefano Sabelli che ne è anche interprete, approda al Piccolo Teatro della Città, in via Ciccaglione, sabato 29 novembre (alle 21) e domenica 30 (alle 18). Due compagni di viaggio, un attore e una guida palestinese appassionata di film. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Piccolo Teatro, Stefano Sabelli sul palco con "Figli di Abramo" di Tindberg - La narrazione, arricchita di esperienze personali vissute dal protagonista in quell’area così complessa del Medioriente, trasforma il testo norvegese in un racconto, ugualmente colto, ma pure ancor pi ... Lo riporta cataniatoday.it

Stefano Sabelli porta a Catania “Figli di Abramo”: il testo norvegese diventa un racconto mediterraneo e ironico sul Patriarca - “Figli di Abramo”, lo spettacolo di narrazione tratto dal successo norvegese Abrahams Barn, arriva al Piccolo Teatro della Città di Catania il 29 e 30 novembre. Riporta corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Piccolo Teatro Stefano Sabelli