Piccolo Teatro Stefano Sabelli sul palco con Figli di Abramo di Tindberg
Lo spettacolo Figli di Abramo, nell’adattamento italiano di Stefano Sabelli che ne è anche interprete, approda al Piccolo Teatro della Città, in via Ciccaglione, sabato 29 novembre (alle 21) e domenica 30 (alle 18). Due compagni di viaggio, un attore e una guida palestinese appassionata di film. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
? BLACK FRIDAY per le date di MILANO, Piccolo Teatro Milano. Sconto valido solamente il 28 Novembre pomeriggio. Vi segnaleremo a breve il link utile all'acquisto? Simone Cristicchi FRANCISCUS Stagione 2025/2026 BIGLIETTI' -> https://www.simone - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Riapre a #Milano la camera ardente di #OrnellaVanoni Al Piccolo Teatro Grassi sarà possibile salutare l'artista morta venerdì sera a 91 anni fino alle 13. Dopo le 5mila di ieri, sono già centinaia le persone che, sfidando il freddo e la pioggia, si sono Vai su X
Piccolo Teatro, Stefano Sabelli sul palco con "Figli di Abramo" di Tindberg - La narrazione, arricchita di esperienze personali vissute dal protagonista in quell’area così complessa del Medioriente, trasforma il testo norvegese in un racconto, ugualmente colto, ma pure ancor pi ... Lo riporta cataniatoday.it
Stefano Sabelli porta a Catania “Figli di Abramo”: il testo norvegese diventa un racconto mediterraneo e ironico sul Patriarca - “Figli di Abramo”, lo spettacolo di narrazione tratto dal successo norvegese Abrahams Barn, arriva al Piccolo Teatro della Città di Catania il 29 e 30 novembre. Riporta corrieretneo.it