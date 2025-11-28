C’è chi la chiama auto, chi oggetto di design e chi, semplicemente, “la 500”. Perché certi simboli non hanno bisogno di presentazioni. Oggi però Fiat 500 torna a farsi raccontare, e lo fa con una nuova storia: ibrida, contemporanea e profondamente italiana. E sì, anche incredibilmente inclusiva. Perché è (davvero) per tutti. Nuova Fiat 500 Hybrid nasce a Mirafiori, cuore pulsante dell’automobile italiana, e già questo dice molto. Non è solo una scelta industriale, ma culturale: riportare la produzione a casa, valorizzare le persone, creare lavoro e futuro. Inclusività non è solo una parola gentile, ma un’idea concreta di mobilità accessibile, sostenibile e vicina alla vita reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Piccola, chic e ancora una volta per tutti: arriva la 500 ibrida