Piccioni impiccioni I volatili spia di Mosca e la nostra tecnologia che è già orwelliana

La Russia sta testando un nuovo sistema di biodroni: è rimbalzata ovunque la notizia che un’azienda moscovita specializzata in neurotecnologie ha impiantato nei piccioni un dispositivo che consente di determinarne il volo, utilizzandoli così per compiti di monitoraggio, sorveglianza, ricerca e magari anche consegna, in uno sviluppo inatteso e (dicono tutti) distopico del piccione viaggiatore ormai démodé. Questa dei piccioni impiccioni è una notizia destinata a destare innumerevoli e corrucciati interrogativi etici, non ultimo quello sulla libertà dei volatili: il dispositivo condizionerà le loro scelte, inducendoli a credere di voler volare nella direzione stabilita dagli oscuri manovratori; per non parlare poi del guaio se, anziché impiegare i biodroni in operazioni di soccorso, qualcuno dovesse utilizzarli per sorvegliare dall’alto gli avversari politici e, magari, scaricare su di loro proiettili di guano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

