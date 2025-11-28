Picchia e tenta di soffocare la moglie con un cavo elettrico | arrestato 48enne
Ha colpito la moglie in faccia, più volte, e ha cercato di soffocarla con un cavo elettrico. Poi si è messo in macchina, ubriaco, e si è allontanato da casa. È successo nei dintorni di Luino (Varese) il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
