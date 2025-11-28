PiazzaPulita lite Bocchino-Carofiglio | La paternale no eh!

A PiazzaPulita va in scena uno scontro epico tra Italo Bocchino e Gianrico Carofiglio. Durante l'ultima puntata del talk show condotto da Corrado Formigli si affrontano due temi: il caso Garofani e la riforma della giustizia. Ebbene Carofiglio va subito all'attacco: "Il caso del cosnigliere del Colle e l'attacco al Capo dello Stato da parte di Bignami è come il gioco dello schiaffo del soldato, nessuno è colpevole". Bocchino ribatte per le rime: "Non c'è stato alcuno attacco al Capo dello Stato, Bignami ha solo chiesto una smentita da parte di Garofani che però non c'è stata dato che al Corriere ha confermato tutto parlando di una chiacchierata tra amici". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, lite Bocchino-Carofiglio: "La paternale no eh!"

