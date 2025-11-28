PiazzaPulita Formigli a Schlein | Lei si vede premier? La risposta da gelare il sangue
Elly Schlein gioca in casa: siamo negli studi di PiazzaPulita, chez Corrado Formigli, la puntata quella proposta su La7 nella prima serata di giovedì 27 novembre. Una lunga intervista faccia a faccia, nel buio dello studio, scelta e cifra stilistica del salottino in verità rosso spinto della rete di Urbano Cairo. Ed ecco che la segretaria Pd si spende in riflessioni dalle sfumature lunari: "Quando sarò al governo voglio che la magistratura sia libera di giudicare anche me se sbaglio, soprattutto se sbaglio con i soldi dei cittadini", si infervora, come se ad oggi fosse impossibile giudicare chi governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Lei si vede Presidente del Consiglio?" La domanda di Corrado Formigli a Elly Schlein la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita Vai su X
#piazzapulita Formigli ad Elly Schlein: "Lei si vede Presidente del Consiglio?". - facebook.com Vai su Facebook
Formigli ad Elly Schlein: "Lei si vede Presidente del Consiglio?" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Riporta la7.it
Il confronto con Meloni, le elezioni regionali e le prossime politiche - L’intervista a Elly Schlein - Il confronto con Giorgia Meloni ad Atreju, i risultati delle elezioni regionali e le prossime elezioni politiche. Scrive la7.it
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «PD, ELLY SCHLEIN QUESTA SERA ALLE 21.35 A PIAZZAPULITA» - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà ospite di Corrado Formigli, questa sera alle ore 21. Da agenziagiornalisticaopinione.it