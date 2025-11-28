Elly Schlein gioca in casa: siamo negli studi di PiazzaPulita, chez Corrado Formigli, la puntata quella proposta su La7 nella prima serata di giovedì 27 novembre. Una lunga intervista faccia a faccia, nel buio dello studio, scelta e cifra stilistica del salottino in verità rosso spinto della rete di Urbano Cairo. Ed ecco che la segretaria Pd si spende in riflessioni dalle sfumature lunari: "Quando sarò al governo voglio che la magistratura sia libera di giudicare anche me se sbaglio, soprattutto se sbaglio con i soldi dei cittadini", si infervora, come se ad oggi fosse impossibile giudicare chi governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, Formigli a Schlein: "Lei si vede premier?". La risposta da gelare il sangue