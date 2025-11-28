Piastri la rinascita prende forma in Qatar | pole nella Sprint McLaren davanti Ferrari in affanno
Il pilota australiano firma la pole dello Sprint Qualifying sul circuito di Losail, segnando una netta inversione di tendenza dopo un finale di stagione complicato. Secondo Russell, terzo Norris dopo un errore nell’ultimo giro. Ferrari lontana dal vertice: Leclerc e Sainz in quarta fila, Hamilton nelle retrovie. Un segnale di risveglio che ora è ufficialità cronometrica. Oscar Piastri si riprende il proscenio del Gran Premio del Qatar mettendo il suo nome in cima allo Sprint Qualifying del weekend di Losail. L’australiano della McLaren, già il più rapido nelle prove libere, si ripete al sabato conquistando la pole position della Sprint con il crono di 1:20. 🔗 Leggi su Sportface.it
