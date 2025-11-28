Piastri il più veloce nelle Libere 1 in Qatar | Norris 2° Verstappen più indietro Male le Ferrari

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul circuito di Losail, Verstappen, tornato in corsa per il Mondale, è invece sesto. Prosegue il momento no della rossa: Leclerc 8°, Hamilton dodicesimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

