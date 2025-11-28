Piastri fa la mini-pole a Losail | Norris 3° Verstappen 6° Ferrari nel baratro | Leclerc 9° Hamilton 18°

Oscar Piastri conquista la pole della Sprint del GP Qatar F1 2025: Norris 3°, Verstappen solo 6°. Ferrari in crisi nera: Leclerc 9°, Hamilton fuori in SQ1 e 18° in griglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il pilota della McLaren va veloce verso il Mondiale vincendo la mini-gara sul circuito di Interlagos, mentre il suo compagno di squadra e rivale nella lotta al titolo, Oscar Piastri, è finito a muro. #BrazilGP Vai su X

F1, FP LUSAIL - PIASTRI IL PIÙ VELOCE, SEGUONO NORRIS ED ALONSO. 6º VERSTAPPEN #MemasGP #F1 #QatarGP - facebook.com Vai su Facebook

Piastri fa la mini-pole a Losail: Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nel baratro: Leclerc 9°, Hamilton 18° - Oscar Piastri conquista la pole della Sprint del GP Qatar F1 2025: Norris 3°, Verstappen solo 6°. Riporta fanpage.it

Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa - Charles Leclerc terzo per tre millesimi su Verstappen. Secondo fanpage.it

F1 | Piastri: “Aiutare Norris? Ne abbiamo parlato, ma la risposta è no” - Il sogno mondiale si sta pian piano spegnendo per l'australiano, che sa di aver bisogno di un aiuto esterno per rientrare in lotta. Riporta msn.com