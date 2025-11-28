Piastri fa la mini-pole a Losail | Norris 3° Verstappen 6° Ferrari nel baratro | Leclerc 9° Hamilton 18°

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri conquista la pole della Sprint del GP Qatar F1 2025: Norris 3°, Verstappen solo 6°. Ferrari in crisi nera: Leclerc 9°, Hamilton fuori in SQ1 e 18° in griglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

