Piastri che pole! GP Qatar Sprint | gli highlights delle qualifiche

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri domina le qualifiche sprint del GP del Qatar, in vista della gara breve di domani nel penultimo weekend stagionale di Formula 1. L'australiano precede Russell e il leader del campionato Norris. Quarto Alonso, poi Tsunoda che si mette alle spalle anche Verstappen (6°) e Antonelli (7°). Solo 9° Leclerc. Clamorosa eliminazione di Hamilton nel Q1: partirà 18°. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

