Piastri che pole! GP Qatar Sprint | gli highlights delle qualifiche

Oscar Piastri domina le qualifiche sprint del GP del Qatar, in vista della gara breve di domani nel penultimo weekend stagionale di Formula 1. L'australiano precede Russell e il leader del campionato Norris. Quarto Alonso, poi Tsunoda che si mette alle spalle anche Verstappen (6°) e Antonelli (7°). Solo 9° Leclerc. Clamorosa eliminazione di Hamilton nel Q1: partirà 18°. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Piastri, che pole! GP Qatar, Sprint: gli highlights delle qualifiche

