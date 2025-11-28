Piani pace Ucraina Tajani | Trump farà di tutto per la tregua vuole il Nobel per la pace – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Sono convinto che Trump farà di tutto per chiudere questo accordo per un motivo sì politico, certo, ma anche psicologico. Lui vuole il Nobel per la Pace, quindi farà di tutto per ottenerlo nel 2026. Se riesce a far fare il cessate il fuoco in Ucraina, o almeno una tregua duratura, poi i titoli ce li ha". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricevendo il premio 'Rinascimento Italia'. "Qualche passo in avanti è stato fatto, bisogna vedere realmente cosa pensano i russi e qual è l'interesse di Putin", ha aggiunto Tajani, secondo cui "sarebbe bellissimo avere la pace come regalo di Natale, ma mi pare un percorso un po' troppo rapido". 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Cina, Taiwan, Giappone: mari mossi Pace in ucraina: i piani e i whatsapp Benvenuti a una nuova puntata. - facebook.com Vai su Facebook
Il Piano europeo per la pace dovrebbe fondarsi su un solo punto: 1) per il cessate il fuoco le truppe russe si devono ritirare entro i confini stabiliti prima dell’atto di aggressione. Solo dopo si può aprire un vero negoziato tra Russia e Ucraina per una pace giust Vai su X
Piani pace Ucraina, Tajani: Trump farà di tutto per la tregua, vuole il Nobel per la pace - "Sono convinto che Trump farà di tutto per chiudere questo accordo per un motivo sì politico, certo, ma anche psicologico. Riporta ilgiornale.it
Trattative per la pace in Ucraina: l’UE deve farsi avanti o restare in secondo piano? - Salvini, Tajani e Zingaretti sul ruolo dell’UE nelle trattative di pace. Si legge su tag24.it
Crosetto critica il piano Trump per l’Ucraina: “Molto duro per Kiev, alcuni punti sono inaccettabili” - Il ministro della Difesa: "Contiene punti inaccettabili", ma lo considera un punto di inizio per una trattativa di pace ... Da ilfattoquotidiano.it