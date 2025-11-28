Pianeta sostenibilità Ecco quanto vale per gli imprenditori

di Luca Bonaccorsi* È cambiata la narrazione politica e la sostenibilità non va più di moda. L’esempio più lampante è forse l’aggiornamento del bilancio di sostenibilità (la famigerata CSRD) che ora viene limitato a poche grandi aziende. In questo anno passato abbiamo lavorato con tanti imprenditori che pensavano di dover fare il bilancio per la prima volta, o che dovevano fare l’upgrade dagli standard precedenti. Cosa abbiamo imparato? Intanto, che la maggior parte delle aziende non aveva una governance dei problemi di sostenibilità, e senza gestione non c’erano dati ESG o sistemi per gestirli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

