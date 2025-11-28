Pianeta sostenibilità Ecco quanto vale per gli imprenditori
di Luca Bonaccorsi* È cambiata la narrazione politica e la sostenibilità non va più di moda. L’esempio più lampante è forse l’aggiornamento del bilancio di sostenibilità (la famigerata CSRD) che ora viene limitato a poche grandi aziende. In questo anno passato abbiamo lavorato con tanti imprenditori che pensavano di dover fare il bilancio per la prima volta, o che dovevano fare l’upgrade dagli standard precedenti. Cosa abbiamo imparato? Intanto, che la maggior parte delle aziende non aveva una governance dei problemi di sostenibilità, e senza gestione non c’erano dati ESG o sistemi per gestirli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La sostenibilità per noi significa innovazione e responsabilità verso il Pianeta. Lavoriamo ogni giorno per ridurre l’impatto dei nostri processi, sviluppando soluzioni a basso consumo di risorse e promuovendo un modello produttivo sempre più circolare. Dalla - facebook.com Vai su Facebook
Pianeta sostenibilità Ecco quanto vale per gli imprenditori - Bonaccorsi, Partner di PwC, mette sotto la lente i temi dell’ESG “Equità, formazione e innovazione sono leve per trattenere i talenti” ... Secondo ilrestodelcarlino.it