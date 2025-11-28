Piacenza a Monza per l’anticipo | obiettivo terza vittoria consecutiva
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nell’anticipo dell’ottava giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata all’OpiquadArena di Monza: domani, sabato 29 novembre (ore 20 diretta Dazn, Volleyballworld.tv e Sportpiacenza.it) affronterà Vero Volley Monza.Reduce da due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Statistiche e curiosità su #MonzaPiacenza Precedenti: 13 Monza 7 – Piacenza 6 Scorsa stagione: doppio 3-0 biancorosso • A Monza: 25-22, 26-24, 25-23 • Al PalabancaSport: 25-21, 25-17, 25-19 I match più lunghi: Doppio tie break da 209 punti, - facebook.com Vai su Facebook
?W ?X?N RUN, PIACENZA, RUN 8ª giornata Superlega Vero Volley Monza Opiquad Arena 29/11/25 ? 20.00 DAZN | VBTV #Superlega #MonzaPiacenza Vai su X
