Piacenza a Monza per l’anticipo | obiettivo terza vittoria consecutiva

Ilpiacenza.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nell’anticipo dell’ottava giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata all’OpiquadArena di Monza: domani, sabato 29 novembre (ore 20 diretta Dazn, Volleyballworld.tv e Sportpiacenza.it) affronterà Vero Volley Monza.Reduce da due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

