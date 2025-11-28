philip watch ha fatto un orologio che riporta in collezione un pezzo storico della maison ma con un twist contemporaneo

La storia di Philip Watch comincia nel 1858, quando alcuni orologiai svizzeri stabilitisi a Napoli decisero di fondere il rigore tecnico della loro tradizione con l’estetica italiana. È da questo incontro che nasce un marchio ibrido per vocazione, capace di oscillare tra due culture: la precisione elvetica e il gusto mediterraneo per la forma. Da allora, l’equilibrio tra sostanza meccanica e sensibilità estetica è rimasto il tratto distintivo della casa. Le collezioni di Philip Watch non inseguono le mode, ma osservano il tempo con la calma di chi lo conosce da vicino. Ogni orologio sembra costruito su una regola semplice: nulla deve distrarre dall’essenziale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

