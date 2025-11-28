Peter Falk Colombo non ricordava più quel ruolo prima di morire

Colombo, con il suo impermeabile sgualcito, è uno dei detective televisivi più famosi dei nostri tempi; non ha mai mancato di tenerci con il fiato sospeso. Proprio quando pensavi che il cattivo potesse farla franca, il super investigatore fumatore di sigari spuntava fuori con quell’unico “dettaglio fastidioso” che non riusciva a lasciar perdere. Colombo ebbe un grande successo anche fuori dai confini degli Stati Uniti. Colombo e l’attore Peter Falk, che ha avuto il ruolo principale nel popolare romanzo poliziesco televisivo, sono arrivati??in Italia nel novembre del 1974. All’inizio venne trasmesso sulla mittente slovena TV Koper-Capodistria e dal 1977, su Rai 2 qualche anno dopo le nuove stagioni vennero trasmesse per la prima volta su Rete 4. 🔗 Leggi su Newsner.it

