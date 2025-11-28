Perugia variazione di bilancio | 3.5 milioni per il minimetrò Costi alti | dobbiamo entrare nel fondo nazionale
La nuova variazione di bilancio, approvata dal Consiglio comunale per gli anni 2025-26-27, da milioni di euro, è soprattutto incentrata sulla copertura dei costi di un servizio che pesa moltissimo sul governo cittadino e che puntualmente torna a essere argomento di dibattito politico e cittadino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Minimetrò, per la revisione ventennale maxi stanziamento da 3,5 milioni - di Daniele Bovi C’è soprattutto il Minimetrò e, in particolare, la necessità di una revisione generale dell’impianto in occasione dei primi 20 anni della struttura al centro dell’importante variazione ... Riporta umbria24.it
