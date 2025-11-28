Perugia variazione di bilancio | 3.5 milioni per il minimetrò Costi alti | dobbiamo entrare nel fondo nazionale

Perugiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova variazione di bilancio, approvata dal Consiglio comunale per gli anni 2025-26-27, da milioni di euro, è soprattutto incentrata sulla copertura dei costi di un servizio che pesa moltissimo sul governo cittadino e che puntualmente torna a essere argomento di dibattito politico e cittadino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

perugia variazione bilancio 35Minimetrò, per la revisione ventennale maxi stanziamento da 3,5 milioni - di Daniele Bovi C’è soprattutto il Minimetrò e, in particolare, la necessità di una revisione generale dell’impianto in occasione dei primi 20 anni della struttura al centro dell’importante variazione ... Riporta umbria24.it

Variazione di bilancio da 800mila euro. Risorse per la nuova rotatoria in via Perugia - L'amministrazione comunale di Marignano approva variazione di bilancio per il 2024: recupero evasione Imu e fondi per progetti di infrastrutture e sicurezza. ilrestodelcarlino.it scrive

Perugia, ecco perché il Comune non paga la quota dell'aeroporto - Il contributo annuale che il Comune deve versare alla Sase, la società che gestisce l’aeroporto San Francesco d’Assisi, è stato ieri al centro del dibattito in commissione Bilancio di ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Variazione Bilancio 35