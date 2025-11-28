Personale non formato alloggi inabitabili | azienda agricola multata per oltre 28mila euro

Trentotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con una denuncia e una sanzione da oltre 28mila euro l’ispezione svolta nei giorni scorsi dai Carabinieri di Campo di Trens e dall’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano presso una società agricola del territorio comunale.L’ispezioneDai controlli, eseguiti nell’ambito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Alloggi Aler al personale degli uffici giudiziari - sanitari e le donne vittime di violenza, anche al personale dei tribunali potranno essere assegnati alloggi Aler a canone ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Personale Formato Alloggi Inabitabili