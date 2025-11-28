Personale non formato alloggi inabitabili | azienda agricola multata per oltre 28mila euro
Si è conclusa con una denuncia e una sanzione da oltre 28mila euro l’ispezione svolta nei giorni scorsi dai Carabinieri di Campo di Trens e dall’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano presso una società agricola del territorio comunale.L’ispezioneDai controlli, eseguiti nell’ambito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
