Personal trainer di 30 anni morto nel sonno | mangiava 10.000 calorie al giorno per una sfida

Un personal trainer russo di 30 anni è morto nel sonno dopo aver trascorso settimane a ingurgitare quantità massicce di cibo spazzatura come parte di una sfida estrema pensata per dimostrare l’efficacia del suo programma di dimagrimento. Dmitry Nuyanzin, coach e influencer molto conosciuto nella città di Orenburg, aveva pianificato di guadagnare almeno 25 chilogrammi per poi mostrare ai suoi clienti quanto rapidamente sarebbe riuscito a tornare in forma. Il giovane allenatore documentava quotidianamente la sua trasformazione fisica sui social media, condividendo con migliaia di follower i dettagli della sua alimentazione estrema. 🔗 Leggi su Cultweb.it

