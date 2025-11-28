Periferia al centro | inaugurato a Catania il più grande skate park della città è a Librino – FOTO

ABBONATI A DAYITALIANEWS La periferia diventa il centro: la piazza dell’Elefante si trasforma in un ampio spazio di libertà e talento per i giovani skaters siciliani CATANIA – L’epicentro dello skate è a Librino: il Gravity Park in piazza dell’Elefante è il più grande della città di Catania. È stato inaugurato oggi ed è destinato ad essere meta del freestyle per tutti gli skaters siciliani e anche per chi vorrebbe iniziare ad approcciarsi allo sport sviluppando un talento. Una nuova pista – con micro ramp, quarter, box in plastica e gomma riciclata – si aggiunge a quella già esistente realizzata dal Comune etneo e completa un impianto sportivo che si trasforma in laboratorio di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

