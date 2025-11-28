Perde un dito 13 anni dopo il morso di una vedova nera | il caso shock

Quello che sembrava un piccolo incidente risolto da tempo si è trasformato, oltre un decennio dopo, in un drammatico epilogo: l’amputazione di un dito. È la vicenda di Dan Cheetham, 41 anni, originario di Wrexham e residente a Plymstock (Inghilterra), ex marine britannico che ha perso il mignolo. 🔗 Leggi su Today.it