Perde un dito 13 anni dopo il morso di una vedova nera | il caso shock
Quello che sembrava un piccolo incidente risolto da tempo si è trasformato, oltre un decennio dopo, in un drammatico epilogo: l’amputazione di un dito. È la vicenda di Dan Cheetham, 41 anni, originario di Wrexham e residente a Plymstock (Inghilterra), ex marine britannico che ha perso il mignolo. 🔗 Leggi su Today.it
Perde un dito 13 anni dopo il morso di un ragno vedova nera: il caso di Dan Cheethan - Dan Cheetham, 41 anni, morso all’anulare da una vedova nera nel 2012, racconta la sua storia: il suo dito ha perso mobilità, fino all’amputazione ... Scrive fanpage.it