Perché siamo coscienti? Gli scienziati trovano la risposta studiando il cervello degli uccelli

Perché proviamo sensazioni? Perché sentiamo il calore del sole sulla pelle o il dolore quando ci facciamo male? E soprattutto: perché alcune specie hanno sviluppato la coscienza mentre altre no? Un gruppo di ricercatori dell’Università Ruhr di Bochum, in Germania, ha cercato di rispondere a queste domande c onfrontando il cervello umano con quello degli uccelli. Un mistero che dura da millenni. Negli ultimi vent’anni gli scienziati hanno fatto enormi progressi nello studio della coscienza, ma una domanda fondamentale resta ancora senza risposta: a cosa serve davvero essere coscienti? Capire questo è essenziale per comprendere perché noi esseri umani abbiamo sviluppato la consapevolezza di noi stessi, mentre una quercia, per esempio, no. 🔗 Leggi su Cultweb.it

