Perché peter kay ha rifiutato netflix per phoenix nights a causa di un avviso di attenzione

peter kay rifiuta l'offerta di netflix di mettere phoenix nights in catalogo. L'attore e comico britannico peter kay ha dichiarato di aver rifiutato un'offerta da parte di netflix, che avrebbe voluto aggiungere la sua celebre sitcom phoenix nights alla propria libreria di contenuti disponibili in streaming. La decisione deriva dalla volontà del comico di preservare l'integrità e il contesto originale della serie, senza adottare eventuali adattamenti o avvisi che potrebbero alterarne la percezione. l'origine e il successo di phoenix nights. La sitcom, creata e interpretata da peter kay, è stata trasmessa tra il 2001 e il 2002.

